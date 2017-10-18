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КДК оштрафовал Кучука и Гаджиева на 30 тыс. рублей по итогам 13-го тура РФПЛ

18 октября 2017, среда. 16:00 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук и наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев были оштрафованы на 30 тыс. рублей по итогам 13-го тура РФПЛ. Об этом рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц после очередного заседания КДК.

«По матчу «Ростов» — «Рубин», главный тренер «Ростова» Леонид Кучук неоднократно покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей. Также болельщики «Ростова» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.

По матчу «Амкар» — «Тосно», главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев неоднократно покидал пределы технической зоны без разрешения главного арбитра, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Ростов Артур Григорьянц Гаджи Гаджиев Леонид Кучук КДК
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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