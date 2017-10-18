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ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники

18 октября 2017, среда. 16:03 Футбол

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 13-го тура Премьер-Лиги.

«По матчу «Динамо» — «СКА-Хабаровск»: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения. За это «Динамо» оштрафован на 50 тыс. рублей, а «СКА-Хабаровск» — на 30 тыс. рублей.

По матчу «Краснодар» — ЦСКА: болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

По матчу «Уфа» — «Локомотив»: тренер «Локомотива» Пашинин неоднократно покидал пределы технической зоны без разрешения главного арбитра, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу «Зенит» — «Арсенал»: болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Задержаны люди, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодара»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Уфа Артур Григорьянц Олег Пашинин Болельщики — Футбол КДК
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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