ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 13-го тура Премьер-Лиги.
«По матчу «Динамо» — «СКА-Хабаровск»: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения. За это «Динамо» оштрафован на 50 тыс. рублей, а «СКА-Хабаровск» — на 30 тыс. рублей.
По матчу «Краснодар» — ЦСКА: болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
По матчу «Уфа» — «Локомотив»: тренер «Локомотива» Пашинин неоднократно покидал пределы технической зоны без разрешения главного арбитра, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей.
По матчу «Зенит» — «Арсенал»: болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.