Ребров: и через много лет все будут вспоминать игру «Спартака» против «Севильи»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, поделился мнением о победе красно-белых над «Севильей» со счётом 5:1 в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«А помнишь шесть побед в группе ЛЧ?!» «А как в мороз «Арсеналу» (не тульскому) Маркао с Титовым забивали?» «Как Тихонов Пальюке между ушей стрелял». «Филя тащил всё что можно было и нет». «Как Цымбаларь Илья левой ногой «Реалу» в девятку попал». И таких вот воспоминаний из моей молодости очень много. Уверен, через много лет все от мала до велика будут вспоминать вчерашнюю игру и смаковать подробности. Я очень счастлив, что именно эти ребята оставляют след в красно-белой истории и уверен, что продолжение следует...» — написал Ребров в «Фейсбуке».