Черышев: если всё пойдёт как надо, у меня появится шанс выступить на ЧМ-2018

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своём самочувствии после травмы, а также поделился мнением о своих шансах попасть в состав сборной России для участия на чемпионате мира 2018 года.
«В последнем матче с «Жироной» чувствовал себя хорошо. Каждая проведённая на поле минута идёт мне на пользу. Всё хорошо. К тому же команда сейчас выглядит здорово. Правда, в последнем матче физически я не был готов на все 100%.
Надеюсь выйти в стартовом составе в следующем матче Лиги Европы со «Славией», однако решение остаётся за главным тренером. Он знает, что я могу сыграть на нескольких позициях и выполнять на поле всё, о чём он попросит. Лига Европы является интересным турниром. Клуб и игроки уделяют ему большое внимание. Игра со «Славией» будет ключевой. Если победим, сможем закрепиться на первом месте в группе и получим хорошие шансы на выход в плей-офф.
Что касается моих шансов выступить в составе сборной России на домашнем чемпионате мира, то пока об этом не думаю. Выступить в финальной части этого турнира является мечтой для любого игрока. Из-за травм я долгое время не выступал в составе национальной команды. Сейчас мне нужно сконцентрироваться на «Вильярреале» и хорошо выступать в его составе. Если всё пойдёт как надо, у меня появится шанс выступить на чемпионате мира», — цитирует Черышева официальный сайт «Вильярреала».