Фонсека: «Фейеноорд» – сильнейший соперник, но победа «Шахтёра» заслуженна

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал выездную победу над «Фейеноордом» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Как мы и ожидали, трудный матч при фантастической атмосфере. «Фейеноорд» был силён в первые десять минут и смог забить. После этого мы взяли игру в свои руки и стали доминировать, практически всё время старались проводить с мячом. Так продолжалось до удаления Ракицкого. Очень тяжело находиться в меньшинстве, тем не менее мы создали пару голевых моментов. В принципе, как и оппонент. Без сомнений, счёт мог оказаться и ничейным, однако мы до последней секунды отдавались по максимуму и добились успеха. «Фейеноорд» – сильнейший соперник, доставивший нам сложности, но наша победа заслуженна.
Если вспомним жеребьёвку и состав группы, полагаю, 90 процентов людей не поверили бы в то, что после трёх туров у нас будет две победы. Но мы прекрасно понимаем, что впереди три очень сложных матча. «Манчестер Сити» и «Наполи» являются главными кандидатами на выход из группы, мы же будем бороться до конца. Надеемся, что сможем удивить болельщиков и всех, кто не верил, что «Шахтёр» может добраться до такой высоты», — приводит слова Фонсеки официальный сайт «Шахтёра».