Титов: если бы не Комбаров, «Спартак» мог проиграть «Севилье» со счётом 1:5

Бывший капитан «Спартака», ныне тренер «Енисея» Егор Титов поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Прежде всего хочу поздравить всех причастных к этой яркой победе: игроков, тренерский штаб, руководство и болельщиков «Спартака». Матч получился очень обнадёживающим и красивым по счёту. Но надо делать скидку на ряд моментов. Выручил Дмитрий Комбаров, выбив мяч из пустых ворот и много спасал Селихов. Если бы при 1:1 Комбаров не спас, то счёт мог быть и таким же, но в другую сторону.
После такого яркого матча, который был полон эмоций, очень трудно будет собраться на играх в чемпионате России. Поэтому предстоящая игра с «Амкаром» вызывает опасения. Снова получили травму на ровном месте, потеря Самедова будет ощутима. Кажется, что он будет лёгким, но я за игру против пермяков переживаю. Крылья после таких побед вырастают, но всего на пару дней. Организм тяжело обмануть. Это надо компенсировать ротацией состава и профессиональностью футболистов.
«Спартак» очень высоко сейчас поднял планку. Хочу, чтобы футболисты выдержали этот темп. Теперь всё будет зависеть от игроков. Я всегда говорю, что самый великий матч – впереди. Игра получилась яркой, но очень эмоциональной. Когда всё остынет, нужно провести анализ игры и убрать все ошибки. Как тренер, я всегда ищу плохое и хочу удалять весь негатив, тогда можно прогрессировать от игры к игре», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.