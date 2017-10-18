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Бубнов: победитель спаренных матчей ЦСКА с «Базелем» получит путёвку в плей-офф

18 октября 2017, среда. 18:32 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем». Встреча состоится 18 октября в Москве.

«Считаю, победитель спаренного противостояния ЦСКА с „Базелем“ получит путёвку в плей-офф. Хотя, конечно, у „армейцев“ есть преимущество, поскольку он смог обыграть „Бенфику“ на выезде. ЦСКА в первую очередь нужно обыгрывать „Базель“ на своём поле, а если он не сможет этого сделать, то шансы швейцарцев возрастут. И не факт, что „Бенфика“ продолжит раздавать очки. Мне кажется, и ЦСКА будет непросто в домашней игре с „Бенфикой“, и „Базелю“. Поэтому очень важно, как сейчас ЦСКА сыграет в этих двух спаренных матчах. Думаю, сегодня ЦСКА не проиграет. Или выиграет, или сыграет вничью.

«Базель» очень результативно играет в атаке, и ЦСКА нужно обратить на это самое большое внимание. Соперник «армейцев» — чемпион своей страны с 17-очковым отрывом, который забивал очень много голов. И в последнем матче «Базель» крупно обыграл «Лугано». Поэтому ЦСКА, учитывая его проблемы в средней линии и атаке, нужно опять сыграть очень надёжно в обороне, чтобы не пропустить. В противном случае «Базель», играющий достаточно организованно, получит преимущество, если ЦСКА нужно будет идти большими силами вперёд. С одной стороны, команде Гончаренко нужно думать, как выиграть и забить, но с другой — нужно очень внимательно играть в обороне, поскольку не факт, что ЦСКА будет иметь большое преимущество в середине поля и за счёт этого оказывать сильное давление на оборону «Базеля».

У ЦСКА есть выбор среди нападающих, и вполне возможно, что Гончаренко сразу попробует выпустить Жамалетдинова, поскольку тот достаточно результативно и остро играл, когда его ставили в состав. Это форвард, у которого в каждом матче есть моменты. Витиньо, думаю, будет играть больше из глубины. С учётом тех потерь, которые есть у ЦСКА, думаю, точно будут играть Натхо, Головин и Вернблум, если последний также готов. Четвёртый игрок средней линии под вопросом, и Гончаренко будет выбирать в зависимости от соперника и состояния игроков. Конечно, Миланов по сравнению с молодёжью имеет больше опыта, и у него больше шансов попасть в стартовый состав", — сказал Бубнов в эфире своего официального канала в YouTube.

Нигматуллин: ЦСКА по традиции пропустит, но выиграет у «Базеля»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Александр Бубнов
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18 октября 2017, среда
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