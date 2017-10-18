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Месси забил свой 100-й гол в еврокубках

18 октября 2017, среда. 23:15 Футбол

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает на своём поле «Олимпиакос». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу».

При счёте 1:0 на 61-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси забил гол, удвоив преимущество своей команды. Для аргентинского футболиста этот мяч стал 100-м в еврокубках. На данный момент на его счету 97 голов в Лиге чемпионов и ещё три — в Суперкубке УЕФА.

Лидером списка лучших бомбардиром за всю историю Лиги чемпионов остаётся нападающий «Реала» Криштиану Роналду, в активе которого 110 голов. Месси с 97 голами занимает в этом списке второе место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Олимпиакос». К 64-й минуте каталонцы вели со счётом 3:0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Олимпиакос ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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