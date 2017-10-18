Де Брёйне – о перепалке с Сильвой: у меня случаются такие разговоры даже с женой

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал свою перепалку с партнёром по команде полузащитником Давидом Сильвой в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1).
После окончания первого тайма по дороге в раздевалку Де Брёйне хотел поговорить с арбитром, однако Сильва пытался его отговорить от этой затеи. Этот эпизод попал в телетрансляцию матча. Бельгийский футболист трижды прокричал в адрес Сильвы: «Дай мне с ним поговорить!»
«У нас просто случился небольшой разговор, о котором мы забыли уже через минуту. Иногда у меня случаются такие разговоры даже с женой. Да и у вас, думаю, тоже. Иногда это просто необходимо. Не всё всегда идёт гладко, но это мелочи. Я хотел кое-что спросить у резервного арбитра, но мне этого сделать не позволили. Но, повторюсь, из этого не стоит что-то раздувать», — цитирует Де Брёйне The Telegraph.
Посмотреть видео можно в YouTube.