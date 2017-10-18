«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику», одержав третью подряд победу в ЛЧ

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимала на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 64-й минуте записал на свой счёт английский нападающий Маркус Рашфорд. В самой концовке встречи «Бенфика» осталась вдесятером после удаления защитника Луизао. Таким образом, манкунианцы одержали третью подряд победу в групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона, а лиссабонская команда в третий раз подряд проиграла.
«МЮ» (9 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице группы А, «Бенфика» (0) находится на последней строчке. На второй строчке располагается «Базель» (6), на третьей – ЦСКА (3).