ЦСКА — «Базель» — 0:2. Видеообзор матча

ЦСКА проиграл «Базелю» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры провалилась опорная зона ЦСКА, позволив швейцарцам разбежаться через центр. Таулант Джака ушёл от подката Алексея Березуцкого, подбежал к штрафной Игоря Акинфеева и пробил в левый нижний угол. В компенсированное время Димитри Оберлин избежал положения вне игры и с центра поля убежал на свидание с Игорем Акинфеевым, ударив низом в дальний угол.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
0 ударов в створ. Так ЦСКА играет в Лиге чемпионов
«Армейцы» проигрывают важнейший матч в своей группе и, возможно, почти теряют шансы на выход в 1/8 финала.