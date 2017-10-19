Хуммельс считает, что «Бавария» не достигла уровня европейских грандов

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс призвал партнёров по команде играть лучше и наладить взаимоотношения внутри команды. Футболист считает, что «Бавария» пока уступает европейским грандам.
«Определённо футболисты «Баварии» должны собраться и выполнять некоторые вещи лучше. Нельзя сказать, что у нас всё плохо, однако и не на том уровне, на котором мы должны быть, чтобы входить в число европейских грандов. Необходимо наладить и взаимоотношения между игроками. Это важно», — приводит слова Хуммельса интернет-издание Sport1.
Хуммельс: «Бавария» всё так себе и представляла. 5:0 — это супер