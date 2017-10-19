Донован рассматривает возможность стать президентом Федерации футбола США

Бывший лидер сборной США Лэндон Донован рассматривает вариант с участием в качестве кандидата в выборах президента Федерации футбола США, сообщает ESPN.
Выборы пройдут 10 декабря в Орландо. В настоящее время уже известны два кандидата — адвокат из Бостона Стив Ганс и бизнесмен Пол Лапойнт. Нынешний глава федерации Сунил Гулати пока официально не объявил о своей отставке.
Донован является лучшим бомбардиром в истории сборной США — на его счету 57 голов за национальную команду. В настоящее время специалист работает на телевидении и рассматривает вариант создания клуба в Сан-Диего.
Донован: если вы не можете победить Тринидад, то не заслуживаете участия на ЧМ