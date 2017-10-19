Фернандеш: заслуживаю того, чтобы играть за сборную Португалии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в эксклюзивном интервью «Чемпионату» поделился мнением о том, почему главный тренер Фернанду Сантуш не вызывает его в сборную Португалии, отметив, что заслуживает права играть за национальную команду.
«Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за «Валенсию» раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но моё мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.
Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же «Локомотив» сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение», — рассказал Фернандеш.
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