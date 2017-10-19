Васин стал лидером 3-го тура ЛЧ по количеству выигранных верховых единоборств

По данным InStat, защитник ЦСКА Виктор Васин по итогам домашнего матча с «Базелем» стал лидером третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по количеству выигранных верховых единоборств (13 из 16 – 81%).
В текущем сезоне РФПЛ Васин выигрывает 9,2 единоборства в воздухе в среднем за 90 минут. При этом стоит отметить, что защитник ЦСКА является лучшим по эффективности в этом компоненте в чемпионате России (84% выигранных).
«Армейцы» в 3-м туре Лиги чемпионов уступили «Базелю» со счётом 0:2 и после трёх туров занимают в своей группе третье место.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
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