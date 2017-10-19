Йерро: Бэйл похож на болид Формулы-1, он всегда нуждается в тонкой настройке

Бывший защитник «Реала» Фернандо Йерро поделился мнением об игре нападающего Гарета Бэйла, сравнив валлийца с болидом Формулы-1.
«Он похож на болид Формулы-1, который всегда нуждается в тонкой настройке. Если посмотреть на его качества, то мы действительно говорим о великолепном игроке с большим потенциалом. Он должен сам понять, как далеко он способен пойти. Да, в Мадриде Бэйл довольно давно и получил много травм. Но с его физическими и техническими качествами однажды он снова будет показывать шоу», — цитирует Йерро AS.
В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 9 официальных матчах за «Реал», забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
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