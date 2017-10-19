«Шериф» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05

Сегодня, 19 октября, в Тирасполе на стадионе «Шериф» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Шерифом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 22:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Локомотив».
Матч 19.10.2017 рассудит венгерская бригада арбитров во главе с рефери Иштваном Вадом.
В турнирах УЕФА команды ранее не встречались, зато их пути пересекались в полуфинале Кубка Содружества—2003 — турнире, который проводился среди чемпионов стран бывшего СССР. Тогда молдаване обыграли резервный состав «Локомотива» со счётом 1:0.
Все четыре матча против представителей России «Шериф» свёл вничью, тогда как «Локо» ни разу не встречался в еврокубках с клубами из Молдовы.
В четырёх последних еврокубковых поединках «Шериф» играл вничью, завершив три встречи со счётом 0:0. С учётом квалификации Лиги чемпионов тираспольчане разошлись миром с соперниками в пяти из шести последних еврокубковых матчей этого сезона (четыре из них закончились со счётом 0:0)