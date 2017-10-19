Кейн: Роналду был для меня примером для подражания

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1) поменялся футболками с форвардом мадридцев Криштиану Роналду, отметив, что португалец всегда был для него примером для подражания.
«После матча я поменялся с ним футболками. Роналду всегда был для меня примером для подражания. Не знаю, что он сделает с моей футболкой. Что касается матча, для «Тоттенхэма» это была отличная ночь, игра, которой мы, клуб и фанаты можем гордиться», — цитирует Кейна Football Espana.
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