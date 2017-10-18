Кейн: «Тоттенхэм» был бы доволен ничьей на «Бернабеу» в любой день недели

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоялась на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью (1:1).
«Мы счастливы. Конечно, у «Реала» были моменты, но мы провели хороший матч. «Тоттенхэм» был бы рад очку на «Бернабеу» в любой день недели.
Вчерашний результат показывает наш прогресс и оставляет хорошие шансы на выход из группы. Через две недели снова предстоит встреча с «Реалом». Но вчерашняя игра показала, что «Тоттенхэм» может играть на этом уровне», — сказал Кейн в интервью BT Sport.
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