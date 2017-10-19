Матич: иногда работать с Моуринью непросто, но он — лучший тренер в моей карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе под руководством наставника манкунианцев Жозе Моуринью.
«Моуриньо — это бренд и лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Иногда работать с ним непросто, потому что он всегда требует большего. Даже когда ты сыграл лучший матч в карьере, он считает, что ты можешь сыграть лучше в следующем матче.
Я превосходно сотрудничал с ним в «Челси», и тот факт, что Моуринью тренирует «МЮ», стал решающим фактором в выборе моего нового клуба.
Это человек, который обладает всеми человеческими достоинствами. Он вовсе не холодный или тщеславный, каким его выставляют в СМИ", — цитирует Матича Metro.
Моуринью: Матич — идеальный игрок для меня