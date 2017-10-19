Булавин: «Зениту» надо опасаться стандартных положений «Русенборга»

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургский клуб примет норвежский «Русенборг».
«Нужно принять во внимание последнюю игру «Зенита» с «Арсеналом». Футболисты должны компенсировать этот проигрыш в сегодняшнем матче: показать свою лучшую игру и порадовать зрителей. Победа и только победа. Настрой у питерцев будет очень серьёзным. Много они давить и атаковать будут.
Что касается «Русенборга», то голов ожидать можно, потому что в принципе это северная страна и футбол привержен больше силовой манере игры. На стандартных положениях — большое преимущество. Надо опасаться стандартных положений со стороны «Русенборга», которые будут, как и опасные моменты. Но высокая концентрация футболистов Манчини не позволит разогнаться игрокам норвежской команды.
Будет сухая победа «Зенита» со счётом 2:0», — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Русенборг». Начало — в 20:00 мск.