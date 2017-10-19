«Зенит» — «Русенборг»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 19 октября, в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом». Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Русенборг».
Матч 19.10.2017 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с рефери Тобиасом Штилером.
Команды встречались в 1/16 финала Кубка УЕФА—2005/06. «Зенит» Властимила Петржелы дважды обыграл «Русенборг» Пер-Матиаса Хегмо (2:0 в Тронхейме, 2:1 в Санкт-Петербурге) и прошёл дальше.
«Зенит» выиграл все четыре матча с норвежскими командами в еврокубках, включая два упомянутых выше поединка с «Русенборгом».
«Русенборг» шесть раз встречался с российскими клубами и выиграл лишь один матч. Пять других — проиграл, в том числе все три матча в России.