Орлов: пусть в Питере победит сильнейший, а «Зенит» — сильнейший по определению

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Русенборг».
«В Норвегии, конечно, умеют играть в футбол, и борьба на поле будет самая настоящая. Поэтому „Зениту“ предстоит очень серьёзный матч, а у нашей команды очень серьёзная перспектива, учитывая две победы в первых двух матчах. Пусть победит сильнейший, а „Зенит“, на мой взгляд, сильнейший по определению. Команда хорошо укомплектована, и главное для Манчини — определить сегодня тактику и состав.
Матч с „Арсеналом“ — печальный случай, но все когда-то должны проигрывать. Не надо забывать, что шёл 13-й тур. Такое бывает. Как говорят: „Упал, отжался — пошёл дальше“. Даже думаю, что это хорошо, поскольку после поражения ты в два раза больше бегаешь», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Русенборг». Начало — в 20:00 мск.