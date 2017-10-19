«Астана» разгромила «Маккаби» Т-А, одержав первую победу в группе Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанская «Астана» на своём поле не оставила шансов израильскому «Маккаби» (Тель-Авив).
Встреча, прошедшая на стадионе «Астана-Арена», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля, одержавших первую победу в группе. На 33-й минуте Патрик Твумаси с пенальти счёт открыл, а в конце первого тайма оформил дубль. В начале второй половины два мяча забил Жуниор Кабананга, отличившийся на 47-й и 52-й минутах.
Отметим, что в другом матче группы A позже сыграют испанский «Вильярреал» и чешская «Славия».