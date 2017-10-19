Marca утверждает, что Месси во время матча съел не таблетку, а конфету

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) достал из гетры и съел не таблетку глюкозы, как сообщалось ранее, а конфету, утверждает Marca.
По информации издания, аргентинский футболист съел обычную конфету, чтобы избавиться от сухости во рту. Отмечается, что Месси и раньше съедал конфеты во время матчей.
Во встрече с «Олимпиакосом» Месси на 61-й минуте забил гол, ставший для него 100-м в еврокубках. Спустя три минуты он же отдал голевую передачу на Луку Диня, забившего третий мяч «Барселоны».
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Месси во время матча с «Олимпиакосом» съел спрятанную в гетре таблетку