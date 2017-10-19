Гол Балотелли не спас «Ниццу» от поражения в матче с «Лацио»

В матче 3-го тура группы K Лиги Европы «Ницца» принимала на своём поле «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:1.
Французы вышли вперёд в счёте уже на 4-й минуте встречи после гола итальянского форварда Марио Балотелли. Уже через минуту римляне сравняли счёт благодаря точному удару бывшего форварда «Локомотива» Филипе Кайседо. Во втором тайме «Лацио» забил в ворота соперника ещё два гола. Оба раза отличился Сергей Милинкович-Савич.
В другом матче группы K «Зюлте-Варегем» на своём поле сыграл вничью с «Витессом» — 1:1.
В матчах группы G «Лугано» на своём поле обыграл «Викторию Пльзень» (3:2), а «Хапоэль» из Беэр-Шевы в родных стенах уступил «Стяуа» (1:2).