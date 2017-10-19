Наставник «Русенборга»: Ригони — хороший игрок, но в его хет-трике наша вина

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебритсен прокомментировал поражение в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (1:3). Специалист отметил, что его команда помогла своими неудачными действиями полузащитнику российской команды Эмилиано Ригони оформить хет-трик в этой встрече.
«В первом тайме мы играли так, как и планировали. У нас было много шансов забить. Наверное, мы проиграли из-за того, что очень рано пропустили гол. Всегда, когда пропускаешь ранний гол, очень сложно влиться в игру. После второго гола стало ещё сложнее.
Мы сами дали Ригони возможность забить два гола. Он, конечно, хороший игрок, но в его хет-трике наша вина.
За эти 15 лет произошло очень много изменений, очень сильно изменился российский футбол. Вы должны радоваться таким изменениям», — сказал Ингебритсен на послематчевой пресс-конференции.