Лепёхин: соглашусь с Путиным. Такое количество иностранцев — это не дело

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда одолела на своём поле «Русенборг» со счётом 3:1.
«Игра понравилась. «Зенит» не оставил никаких шансов норвежской команде. Петербуржцы были на голову сильнее. Думаю, что подопечные Манчини смогут пройти победно весь групповой этап. Во всяком случае, у них всё есть для этого.
С таким составом, тренером и амбициями Лига Европы является достаточно слабым турниром. Хет-трик Ригони поможет ему раскрыть себя. Он достаточно недолго в команде. Его результативность пойдёт на пользу.
Согласен с Владимиром Владимировичем Путиным по поводу количества легионеров на поле. Считаю, что неправильно иметь 8 иностранных футболистов в стартовом составе. Если главный человек в стране считает это недопустимым, то надо как-то изменять систему. Но я не президент, и мой голос ничего не решает», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.