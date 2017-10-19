Кришито: «Зенит» должен был ответить на поражение в РФПЛ и сделал это

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал домашнюю победу над «Русенборгом» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Итальянец отметил, что этот успех стал ответом команды на поражение в матче прошлого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1), а также похвалил партнёра по команде, полузащитника Эмилиано Ригони, за оформленный хет-трик в игре с норвежцами.
«После плохого поражения в прошлое воскресенье нам нужно было ответить сегодня, и мы это сделали. Получилась отличная игра. Браво, Ригони», — написал Кришито в своём «инстаграме».
В матче с «Русенборгом» Кришито записал на свой счёт голевую передачу.
Бендтнер: стоит признать, что «Зенит» оказался сильнее «Русенборга»