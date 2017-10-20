Матч «Фастав» — «Копенгаген», прерывавшийся из-за тумана, завершился вничью

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы чешский «Фастав» и датский «Копенгаген» сыграли вничью со счётом 1:1.
Встреча в Оломоуце завершилась с опозданием из-за остановки, связанной с неблагоприятными погодными условиями. Судья остановил игру во втором тайме из-за густого тумана.
Оба гола были забиты ещё в первом тайме — на 11-й минуте Дам Диоп вывел хозяев вперёд, а на 19-й Петер Анкерсен счёт сравнял.
Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 5 очков; 2. «Шериф» — 3; 3. «Копенгаген» — 3; 4. «Фастав» — 2.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Фастава».