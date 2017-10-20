Ермакович: БАТЭ не успевал за «Кёльном», но затем немцы начали уставать

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу команды над «Кёльном» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Самое главное — это победа. Чтобы сохранять шансы на выход из группы, нужно было брать три очка. Первый тайм у нас совсем не получился, игроки просто не успевали за соперниками. Там другой футбол, другие скорости. Но мы знали, что во втором тайме будет полегче. „Кёльн“ начал уставать, ослабла концентрация. А как мы забили, соперник и вовсе раскрылся. У нас появилось пространство, появились контратаки. Жаль, что не забили второй гол, который снял бы все вопросы. На последних минутах могли и пропустить», — приводит слова Ермаковича пресс-служба УЕФА.
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Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.