«Реал» нацелился на 17-летнего игрока «Палмейраса» Алана

Тренерский штаб мадридского «Реала» заинтересован в услугах полузащитника «Палмейраса» Алана, сообщает Marca.
Согласно информации источника, агент 17-летнего футболиста Жуан Фижер уже встречался с представителями «Королевского клуба» и вёл с ними переговоры на предмет перехода Алана в стан «сливочных».
Алан считается одной из восходящих звёзд бразильского футбола и защищает цвета национальной команды U17.
Действующий контракт Алана с «Палмейрасом» в силе до лета 2019 года. По итогам 29 туров чемпионата Бразилии он пока не сыграл ни одной игры за главную команду клуба.