Мончи: результат матча «Спартак» — «Севилья» несправедлив

Спортивный директор «Ромы» Мончи, который с 2000 по 2017 год работал в «Севилье», прокомментировал поражение испанской команды от «Спартака» (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мончи считает этот результат несправедливым.
«Результат матча между «Спартаком» и «Севильей» считаю несправедливым. «Севилья» больше владела мячом и была в игре в течение 60 минут. Они заслуживали лучшего результата. Но произошёл несчастный случай. Теперь им нужно смотреть вперёд и думать о матче с «Валенсией» в чемпионате. Думаю, что, несмотря на поражение от «Спартака», «Севилья» сможет выйти из группы», — цитирует Мончи пресс-служба «Севильи».
Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября. Турнирное положение после трёх туров можно посмотреть на «Чемпионате».