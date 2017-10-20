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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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В Панаме хотят назвать стадион в честь игрока, чей гол вывел сборную на ЧМ-2018

20 октября 2017, пятница. 15:34 Футбол

В честь защитника сборной Панамы Романа Торреса, который своим голом вывел национальную команду на чемпионат мира—2018, на родине футболиста хотят назвать стадион. Такую идею высказал панамский политик Дайанара Касерес, который предлагает изменить название местного стадиона в честь Торреса.

«Стадион, который у нас есть в Аррайхане, он для футбола и для бейсбола, называется El Mystic, но у него нет определённого имени. Я думаю, что самое подходящее время отдать почести выдающемуся спортсмену, который хоть он не родился в Аррайхане, но жил здесь много лет и учился в институте», — цитирует Касереса Mi Diario.

Новое название стадиона также будет сопровождаться реконструкцией объекта, а мэр Аррайханы намерен выделить средства для арены в 2018 году.

В заключительной домашней игре отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Коста-Рики (2:1) Торрес забил мяч на 88-й минуте, который обеспечил Панаме участие в финальной части турнира. Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В Панаме объявлен выходной в связи с выходом национальной команды на ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Панамы — Футбол ЧМ-2018
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