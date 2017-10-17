Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил о достигнутой договорённости по поводу проведения одного из двух контрольных матчей с участием сборной России в марте 2018 года.
23 марта подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно.
Ранее стало известно, что 11 ноября сборная России на своём поле сыграет в контрольном матче с командой Аргентины, а 14 ноября – с Испанией. Этими встречами российская команда завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдёт следующим летом.