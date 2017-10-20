Конте — о Моуринью: каждый тренер должен быть сфокусирован на своей работе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что не сожалеет о том, что ответил на замечания наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Моуринью в одном из интервью сказал, что некоторые тренеры постоянно жалуются на травмы своих футболистов. «Я никогда не говорю о травмах. Другие менеджеры плачут и плачут, когда игрок получает травму. Если бы я хотел, я мог бы плакать, как все остальные, в течение пяти минут, говоря про Ибрагимовича, Феллайни, Погба или Рохо», — заявил наставник «МЮ», судя по всему, имея в виду Конте.
Комментируя это высказывание, итальянский специалист заявил, что португалец слишком много следит за «Челси», тогда как должен думать о своей команде.
«Сожалею ли я об этом? Почему? Каждый тренер должен говорить о себе, о своей команде и о своих игроках, не о других. Каждый тренер должен быть сфокусирован на своей работе и на собственных претензиях, это наилучший способ. Для меня это глупая тема для обсуждения, но забавно видеть, что вы интересуетесь этим», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».