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Тренер «Порту»: информация о дисциплинарном наказании Касильяса — это смешно

21 октября 2017, суббота. 00:14 Футбол

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал информацию о том, что голкипер Икер Касильяс был выведен из стартового состава команды.

Ранее португальские СМИ сообщили, что такое решение тренерский штаб «Порту» во главе с Консейсау принял в связи с тем, что 36-летний испанский футболист активно пользовался мобильным телефоном, находясь в расположении команды, несмотря на соответствующий запрет. Также утверждалось, что тренеры недовольны отношением Касильяса к тренировочному процессу. Вратарь остался в запасе «Порту» на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3).

«Касильяс не сыграл с „РБ Лейпциг“ по решению тренерского штаба, а информация о дисциплинарном наказании — это просто смешно. Если хотите, я сейчас позвоню ему и спрошу, есть ли между нами проблемы, и он вам всё расскажет», — цитирует Консейсау Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Порту Икер Касильяс Сержиу Консейсау
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