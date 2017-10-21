Коби Брайант побывал на тренировке «ПСЖ»

Бывший лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, завершивший карьеру профессионального баскетболиста в 2016 году, побывал на тренировочной базе «ПСЖ». 39-летний спортсмен пообщался и сфотографировался с игроками парижской команды, а также продемонстрировал свои футбольные навыки.
Игровой состав «ПСЖ» ведёт подготовку к выездному матчу с «Марселем», который состоится в воскресенье, 22 октября.
Видеоматериал, посвящённый визиту Брайанта на базу «ПСЖ», доступен для просмотра в официальном «твиттере» французского клуба.
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