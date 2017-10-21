Наставник «Индепендьенте» подвергся вымогательству со стороны фанатов клуба

Главный тренер «Индепендьенте» Ариел Холан подвергся нападению со стороны фанатов клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Инцидент произошёл, когда специалист вместе со своими помощниками направлялся с тренировочной базы клуба на ужин в ресторан. По пути дорогу тренерам перегородили несколько автомобилей фанатов клуба, которые потребовали $ 50 тыс. Холан отказал нападавшим, на что в ответ услышал угрозы со словами «мы исправим эту ситуацию в Парагвае». В Парагвае 26 октября «Индепендьенте» сыграет первый матч 1/4 финала Южноамериканского кубка с местным «Насьоналем» из Асунсьона.
Отмечается, что семья Холана также получала угрозы в течение дня, когда было совершенно нападение. «Индепендьенте» объявил о том, что в курсе произошедшего. Однако заявления в полицию от Холана пока не последовало.