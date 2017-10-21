Президент «Сантоса» уволил главного тренера, но передумал после просьбы игроков

Главный тренер «Сантоса» Левир Кулпи был уволен, а затем восстановлен в должности. Футболисты «Сантоса» узнали об отставке тренера и пришли к президенту клуба Модесто Роме Жуниору, попросив того оставить специалиста до окончания контракта в ближайшем декабре, информирует GloboEsporte.
Президент клуба принял просьбу игроков и оставил тренера в команде. 64-летний Кулпи возглавляет «Сантос» с 13 июня.
На данный момент «Сантос» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 50 очков в 29 матчах.