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Газизов: «Уфа» считает, что арбитр должен был удалить игрока «СКА-Хабаровск»

21 октября 2017, суббота. 15:40 Футбол

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение по поводу спорного момента, который произошёл в гостевом матче 14-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:2). На 63-й минуте мяч после удара полузащитника «Уфы» Дмитрия Сысуева попал в руку защитника хозяев Георгия Наваловского. Главный арбитр встречи Сергей Куликов ограничился жёлтой карточкой.

«Нашему клубу кажется, что это красная карточка. Нам очень интересно, как трактуется этот момент. Давайте подождём, что скажет на этот счёт Будогосский, какое будет дано объяснение данному игровому моменту. Повторюсь, мы считаем, что это удаление. Но мы можем ошибаться.

Отдельно хочу выразить благодарность призывникам Башкортостана, которые сегодня хорошо поддерживали команду», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«СКА-Хабаровск» — «Уфа» – 2:2. Видеообзор матча
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Уфа Андрей Будогосский Сергей Куликов Шамиль Газизов Футбольное судейство
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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