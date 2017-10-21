Поддубский: побежали забивать 3-й гол, хотя речь шла о том, как «засушить» игру

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский рассказал, почему команда не смогла удержать преимущество в два гола в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 2:2. При этом после первого тайма хозяева имели преимущество в два мяча.
«Побежали забивать третий гол, хотя в перерыве речь шла о том, как «засушить» игру, сыграть просто и надёжно, сохраняя нужный нам результат. К сожалению, в этот раз преобладали эмоции, а не рационализм. Счёт 2:0 комфортный, но при этом скользкий. Речь о психологии. Пропустил — и начинаешь нервничать, а соперник, забивая, может приободриться, поняв, что есть шанс спасти игру.
Необходимости делать замены до счёта 2:2 не было. Игра получалась. Мы пропускали, слишком многое позволив сопернику.
Если говорить о наших заменах, их логике, то тогда уж мне важнее было не защитников во втором тайме выпускать, а искать ходы, которые помогли бы нам в атаке. Первым у нас вышел Христов, он обычно обостряет игру. Моменты у нас были и при счёте 2:2, но главный вопрос этого матча не в том, кого нужно было менять после двух пропущенных голов, а как мы эту ситуацию допустили. Игра давалась, реализовали два стандартных положения, но потом разрешили сопернику играть в тот футбол, который был выгоден только ему», — приводит слова Поддубского официальный сайт «СКА-Хабаровск».