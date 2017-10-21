Гладилин: после игры с «Севильей» «Спартак» может недооценить «Амкар»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РФПЛ, в котором красно-белые дома сыграют с «Амкаром».
«Об эйфории, которая была в матче с «Севильей», надо забыть. Сегодня будет очень сложная игра. «Амкар» — это хороший клуб, которому необходимо набирать очки. Там работают грамотные специалисты, они целенаправленно готовили команду к этому противостоянию. Поэтому о ярком матче и речи быть не может. У «Спартака» не будет такого же эмоционального подъёма и самоотдачи. В сегодняшней игре он сыграет за счёт тактики и класса.
Победа над «Севильей» — это легендарная и выдающаяся победа. Но после такого результата обычно бывает спад, из-за которого у «Спартака» сегодня может произойти подсознательная недооценка соперника. Игроки сейчас находятся в психологической эйфории, и у них сидит в голове мысль о том, что «Амкар» они выше классом. Но это должно вылететь махом после стартового свистка. Если такого не произойдёт, то просто повторится история матча с «Тосно» или со «СКА-Хабаровск», где спартаковцы потеряли очки.
В «Спартаке» есть исполнители, которые показывают хороший футбол, но они должны выкладываться в каждом матче. Только тогда всё будет получаться. А так, пока рано ещё громкие слова какие-то говорить. В РФПЛ спартаковцы на пятом месте, а в группе в Лиге чемпионов вообще ещё много вопросов. Да, победа была выдающейся, но матч был неоднозначный и всё могло сложиться иначе.
Дай игроку «Севильи» на тренировке тот момент с пустыми воротами — он из десяти забьёт девять. А Мельгарехо дай десять раз его голевой момент — дай бог, два забьёт. Но это футбол. «Спартак» бился, сражался и хотел выиграть, вот и всё», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.