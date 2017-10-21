Нигматуллин: «Спартак» ожидает серьёзная проверка, «Севилья» забрала много сил

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут «Амкар».
«Сегодня будет серьёзная проверка для «Спартака». Победа над с «Севильей» забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После «Севильи» у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием, важно чтобы не было «шапкозакидательских настроений». Уверен, что с профессионализмом всё нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.
Ставлю на минимальную победу «Спартака» 1:0. «Амкар» традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.