«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в Казани

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме было много борьбы в центре поля, но опасных моментов почти не возникало. После перерыва хозяева завладели преимуществом, но гостей несколько раз выручил Антон Шунин.
«Рубин» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Динамо», которое набрало 14 баллов, находится на 13-й строчке.