Дриусси не полетел на матч ЦСКА — «Зенит» по медицинским соображениям

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не полетел на матч 14-го тура РФПЛ с ЦСКА из-за умеренной мышечной травмы ноги. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Повреждение аргентинец получил в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с норвежским «Русенборгом» (3:1). Необходимые восстановительные процедуры игрок проходит в Санкт-Петербурге.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт в воскресенье, 22 октября, и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Манчини не взял Дриусси на игру ЦСКА — «Зенит»