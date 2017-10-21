«Сампдория» со счётом 5:0 разгромила «Кротоне» и вышла на пятое место в Серии А

«Сампдория» одержала крупную победу над «Кротоне» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Голами в составе генуэзской команды отметились Джанмарко Феррари, Фабио Квальярелла, Джанлука Капрари, Кароль Линетти и Давид Ковнацки.
«Сампдория» набрала 17 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата, обогнав «Рому» (15), которая ещё не играла в этом туре. «Кротоне» с 6 баллами в активе занимает 15-ю позицию.