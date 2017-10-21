«Бавария» одолела «Гамбург» и догнала по очкам дортмундскую «Боруссию»

«Бавария» в гостях обыграла «Гамбург» в матче девятого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В конце первого тайма хозяева остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Джиден Юнг. Воспользоваться численным преимуществом мюнхенцы сумели в начале второй половины — единственный и победный гол забил французский хавбек Корентин Толиссо.
«Бавария» набрала 20 очков и вышла на второе место в таблице Бундеслиги, догнав лидирующую в чемпионате дортмундскую «Боруссию». «Гамбург» (7) — 15-й.