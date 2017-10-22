Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пожелал удачи форварду «Урала» Ильину

Известный рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в преддверии матча 14-го тура тура российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ахмат» высказал слова поддержки в адрес нападающего екатеринбургской команды Владимира Ильина, сообщает интернет-издание EANews.ru.
«Володя Ильин! Удачи тебе! Рви всех. Мы за тебя!» — сказал Шнуров на видео, опубликованном на канале EAN News в Youtube.
Издание отмечает, что лучший бомбардир «Урала» прошлого сезона любит творчество Сергея Шнурова. Ранее Ильин заявлял о желании сняться в клипе петербургской группы.
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