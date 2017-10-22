Балотелли: Манчини в «Зените»? Это бесполезная трата времени

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли скептически отозвался о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». Итальянский форвард выступал под руководством 52-летнего специалиста в «Интере» и «Манчестер Сити».
«Манчини в „Зените“? Это бесполезная трата времени. Там играет Кришито? А при чём тут Миммо, Манчини в России — это бесполезная трата времени», — сказал Балотелли в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне.
Манчини возглавил «Зенит» летом этого года. На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в таблице РФПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах.
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